ARV | ARV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ARV Hızlı Proje Tanıtımı
ARIVA (ARV) has been produced for active use in global and local tourism, as well as travel networks in the near future. It runs as a fully decentralized worldwide B2C - B2B Travel & Tourism Network.ARV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARV Token MEXC'de
MEXC Borsası, ARV (ARV) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ARV
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ARV satın almak veya MEXC ARV ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ARV tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ARV vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıARV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000