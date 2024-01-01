ARTI | ARTI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ARTI Hızlı Proje Tanıtımı
ARTI Project, küresel sanat inovasyon projesidir. Her alandan ünlü sanatçılar ve dijital içerik üreticilerine, sanat eserlerini dijitalleştirir, mülkiyeti merkeziyetsizleştirir, işlemlerin şeffaflığını, mülkiyet akışını ve NFT teknolojisine dayalı sanatı popüler hale getirmeyi amaçlar.ARTI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARTI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARTI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARTI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000