ARTI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ARTI Project, küresel sanat inovasyon projesidir. Her alandan ünlü sanatçılar ve dijital içerik üreticilerine, sanat eserlerini dijitalleştirir, mülkiyeti merkeziyetsizleştirir, işlemlerin şeffaflığını, mülkiyet akışını ve NFT teknolojisine dayalı sanatı popüler hale getirmeyi amaçlar.