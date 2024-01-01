Pirate Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pirate (ARRR) finansal gizliliği son derece önemseyen gerçek bir gizlilik coinidir. PIRATE, diğer kullanıcıların ağ üzerindeki faaliyetleri ile ihlal edilemeyen bir gizlilik protokolü kullanır. Eşler arasındaki etkileşimler, tipik takma adlarla şeffaf işlemlerde paylaşılan bilgileri ortadan kaldıran sıfır bilgi, Özlü Etkileşimsiz Bilgi Argümanları (zk-SNARK'lar) kullanılarak şifrelenir.