Pirate Chain | ARRR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pirate Chain Hızlı Proje Tanıtımı
Pirate (ARRR) finansal gizliliği son derece önemseyen gerçek bir gizlilik coinidir. PIRATE, diğer kullanıcıların ağ üzerindeki faaliyetleri ile ihlal edilemeyen bir gizlilik protokolü kullanır. Eşler arasındaki etkileşimler, tipik takma adlarla şeffaf işlemlerde paylaşılan bilgileri ortadan kaldıran sıfır bilgi, Özlü Etkileşimsiz Bilgi Argümanları (zk-SNARK'lar) kullanılarak şifrelenir.Pirate Chain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıARRR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARRR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000