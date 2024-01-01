ARO | ARO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ARO Hızlı Proje Tanıtımı
Aroon, tamamen merkeziyetsiz bir ağ üzerinde çeşitli finansal araçların oluşturulması ve alım satımı için tasarlanmış bir protokoldür.ARO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARO Token MEXC'de
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıARO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000,000