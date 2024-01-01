Ark | ARKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ark Hızlı Proje Tanıtımı
Meta Survival yarı açık bir metaverse dünyasıdır. Vizyonumuz, oyuncuların yarışmak, koşmak, araç kullanmak, mini arabaları geliştirmek, yarışlarda bahis oynamak, mülk edinmek ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere katılabilecekleri bir sosyal-ekonomik ekosistem yaratarak oyunların geleceğinde devrim yaratmaktır.Ark geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARKT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000