Ark geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Meta Survival yarı açık bir metaverse dünyasıdır. Vizyonumuz, oyuncuların yarışmak, koşmak, araç kullanmak, mini arabaları geliştirmek, yarışlarda bahis oynamak, mülk edinmek ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli etkinliklere katılabilecekleri bir sosyal-ekonomik ekosistem yaratarak oyunların geleceğinde devrim yaratmaktır.