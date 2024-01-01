Arkham geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ARKM, Arkham platformunun yerel fayda tokenidir. Faydası, Arkham Intel Exchange'in premium özelliklerine indirimli olarak erişmek için bir para birimi olarak kullanmayı, intel alım satım pazarındaki işlemleri kolaylaştırmak için teşvikleri ve yönetimi içerir.