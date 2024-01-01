Arkham | ARKM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Arkham Hızlı Proje Tanıtımı
ARKM, Arkham platformunun yerel fayda tokenidir. Faydası, Arkham Intel Exchange'in premium özelliklerine indirimli olarak erişmek için bir para birimi olarak kullanmayı, intel alım satım pazarındaki işlemleri kolaylaştırmak için teşvikleri ve yönetimi içerir.Arkham geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARKM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARKM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARKM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000