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ARC, yapay zeka destekli Reactor, kapsamlı DeFi ekosistemi ve dApp mağazası aracılığıyla Web3'te devrim yaratmaya kendini adamış yenilikçi bir teknoloji şirketidir.