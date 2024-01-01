Arbswap | ARBS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Arbswap Hızlı Proje Tanıtımı
Arbswap, Game-Fi için optimize edilmiş, Arbitrum'a özgü, hem One hem de Nova ağlarında aktif olan ilk DEX'tir: Arbitrum-native'in gerçek anlamını sergiler.Arbswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ARBS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıARBS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıARBS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000