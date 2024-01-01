Arbswap geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Arbswap, Game-Fi için optimize edilmiş, Arbitrum'a özgü, hem One hem de Nova ağlarında aktif olan ilk DEX'tir: Arbitrum-native'in gerçek anlamını sergiler.