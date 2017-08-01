Arweave | AR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Arweave Hızlı Proje Tanıtımı
"Arweave, blok zinciri veri depolamasında var olan ölçeklenebilirlik, veri kullanılabilirliği ve maliyet sorunlarının üstesinden gelmek için tasarlanmış yeni bir blok zinciri depolama platformudur. Bu fark, aynı zamanda Arweave ile çoğu blok zinciri depolama çözümü arasındaki farktır. Arweave ""İnternet'in göz atılabilir ev ağı"" olmayı hedeflemektedir. Arweave kendi yerel para birimi Arweave'i (AR) dahili bir değişim aracı olarak kullanmaktadır. Değeri, Arweave blok zincirine bilgi göndermek, madencileri ağı sürdürmeleri ve korumaları için ödüllendirmek, spamların yayılmasını bastırmak da dahil olmak üzere ağın pratikliğinden kaynaklanmaktadır.
Proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen resmi web sitesini ziyaret edin."Arweave geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-08-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz66,000,000