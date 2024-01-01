APU geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Helper olarak da bilinen APU, internet genelinde sevilen nazik ve kibar bir insanımsı kurbağadır. Çoğu zaman aldatıcı geliştiriciler tarafından yönetilen ve az emek gerektiren memecoinlerden bıkan Apu, kendi başarılı, tamamen şeffaf coinini yaratmaya karar verdi: $APU. Tüm dostlar için tek ve biricik coin. İnterneti ve milyonlarca insanın kalbini fethetmiş olan Apu, şimdi de kriptosferi fethetme yolunda ilerliyor. Kendinizi bir dost olarak görüyorsanız, Apu gibi bir karakterin ait olduğu tek yer olan aya doğru bu muhteşem yolculukta bize katılmaktan çekinmeyin.