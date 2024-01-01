APN | APN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
APN Hızlı Proje Tanıtımı
Apron is a decentralized infrastructure service Network, it can be a parachain built on Polkadot and provide API service for polkadot ecosystem and blockchain network of DApp and DeFi.APN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAPN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000