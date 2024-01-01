ApeX Protocol | APEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ApeX Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
ApeX Protokolü, emir defteri modeliyle çalışan ve 50 kata kadar kaldıraç, anında uzlaşma ve düşük ücretlerle USDC ve USDT çapraz marjinli sürekli sözleşmeler sunan, izne ve gözetime tabi olmayan bir türev merkeziyetsiz borsadır.ApeX Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
APEX Token MEXC'de
MEXC Borsası, ApeX Protocol (APEX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de APEX
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Tokenin İngilizce adıAPEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000