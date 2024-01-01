ApeX Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ApeX Protokolü, emir defteri modeliyle çalışan ve 50 kata kadar kaldıraç, anında uzlaşma ve düşük ücretlerle USDC ve USDT çapraz marjinli sürekli sözleşmeler sunan, izne ve gözetime tabi olmayan bir türev merkeziyetsiz borsadır.