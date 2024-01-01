Aptopad | APD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aptopad Hızlı Proje Tanıtımı
AptoPad, Aptos Ağındaki en iyi merkeziyetsiz Launchpad'dir. Aptos ile milyonlarca kullanıcı için en güvenli ve en ölçeklenebilir Katman 1 blok zincirini oluşturan AptoPad, özelleştirilmiş başlatma modeliyle, zaman aralığı, kabul edilen token türleri ve açık artırma algoritmaları ile stratejik bir token başlatma deneyimi sunarak Aptos proje sahiplerini güçlendirmek amacıyla sıfırdan tasarlanmıştır. .AptoPad, yalnızca Launchpad projeleri başarılı olduğunda başarılı olabilir.Aptopad geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAPD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAPD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000