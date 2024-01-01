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AptoPad, Aptos Ağındaki en iyi merkeziyetsiz Launchpad'dir. Aptos ile milyonlarca kullanıcı için en güvenli ve en ölçeklenebilir Katman 1 blok zincirini oluşturan AptoPad, özelleştirilmiş başlatma modeliyle, zaman aralığı, kabul edilen token türleri ve açık artırma algoritmaları ile stratejik bir token başlatma deneyimi sunarak Aptos proje sahiplerini güçlendirmek amacıyla sıfırdan tasarlanmıştır. .AptoPad, yalnızca Launchpad projeleri başarılı olduğunda başarılı olabilir.