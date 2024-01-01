AOS | AOS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AOS Hızlı Proje Tanıtımı
AI DAO Ağı, OpenAI'ye (ChatGPT) dayalı merkeziyetsiz bir finansal protokoldür. Gelecekte milyarlarca ChatGPT kullanıcısının web 3.0 çağına girmesini sağlayarak yapay zeka ve kripto dünyaları arasında köprü inşa etmeye adanmıştır.AOS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AOS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAOS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAOS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000