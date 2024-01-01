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Kingdom of ANTs (KOA) yeni nesil, oyunlaştırılmış bir DeFi platformudur. Degenler, oyuncular ve NFT koleksiyoncuları için hızlı, basit, sorunsuz ve düşük maliyetli bir deneyim sunar. KOA'nın misyonu, sürdürülebilir getiri ve kişiselleştirilmiş kullanıcı yolculukları için yapay zeka destekli bir teknoloji yığını kullanarak DeFi'yi daha erişilebilir hale getirmektir. Proje, herkes için toplum liderliğindeki finansal hizmetlerin bir sonraki paradigmasını inşa ediyor. Karınca seven degenler, oyuncular ve NFT koleksiyoncuları için yüksek getirili bir DeFi + GameFi'dir. En düşük maliyetlerle maksimum hız + erişilebilirlik için Solana üzerine inşa edilmiştir. Oynarken, stake ederken ve kazanırken iyi eğlenceler!