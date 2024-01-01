Kingdom of Ants | ANTC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kingdom of Ants Hızlı Proje Tanıtımı
Kingdom of ANTs (KOA) yeni nesil, oyunlaştırılmış bir DeFi platformudur. Degenler, oyuncular ve NFT koleksiyoncuları için hızlı, basit, sorunsuz ve düşük maliyetli bir deneyim sunar. KOA'nın misyonu, sürdürülebilir getiri ve kişiselleştirilmiş kullanıcı yolculukları için yapay zeka destekli bir teknoloji yığını kullanarak DeFi'yi daha erişilebilir hale getirmektir. Proje, herkes için toplum liderliğindeki finansal hizmetlerin bir sonraki paradigmasını inşa ediyor. Karınca seven degenler, oyuncular ve NFT koleksiyoncuları için yüksek getirili bir DeFi + GameFi'dir. En düşük maliyetlerle maksimum hız + erişilebilirlik için Solana üzerine inşa edilmiştir. Oynarken, stake ederken ve kazanırken iyi eğlenceler!Kingdom of Ants geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıANTC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıANTC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000