Aragon Network | ANT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aragon Network Hızlı Proje Tanıtımı
Aragon Network is a digital management organization controlled by tokens. The goal is to create an ecosystem that allows any organization, entrepreneurs, and investors to collaborate efficiently and securely, without technical loopholes and malicious participants.Aragon Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ANT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıANT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıANT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.9 USDT
Maksimum Arz39,609,524