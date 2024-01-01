ANDR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Andromeda, merkeziyetsiz bir İşletim Sistemi olan aOS veya Andromeda İşletim Sistemi adını verdiğimiz bir yapı tarafından etkinleştirilen, tümüyle zincir üstü ve çoklu zincirli ürün, araç ve hizmetler paketidir. aOS, Web3'ün başladığı yerdir.