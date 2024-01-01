ANDR | ANDR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ANDR Hızlı Proje Tanıtımı
Andromeda, merkeziyetsiz bir İşletim Sistemi olan aOS veya Andromeda İşletim Sistemi adını verdiğimiz bir yapı tarafından etkinleştirilen, tümüyle zincir üstü ve çoklu zincirli ürün, araç ve hizmetler paketidir. aOS, Web3'ün başladığı yerdir.ANDR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ANDR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıANDR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıANDR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000