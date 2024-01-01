Amino geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Amino Rewards, daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü, tokenize bir müşteri sadakat programıdır. Bir Amino üyesi olarak, sağlığınızı iyileştirirken $AMO ödülleri kazanma imkanı da dahil olmak üzere bir dizi özel avantaja erişebilirsiniz.