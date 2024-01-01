Amino | AMO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Amino Hızlı Proje Tanıtımı
Amino Rewards, daha sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek ve ödüllendirmek için tasarlanmış son teknoloji ürünü, tokenize bir müşteri sadakat programıdır. Bir Amino üyesi olarak, sağlığınızı iyileştirirken $AMO ödülleri kazanma imkanı da dahil olmak üzere bir dizi özel avantaja erişebilirsiniz.Amino geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AMO Token MEXC'de
MEXC Borsası, Amino (AMO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AMO
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Tokenin İngilizce adıAMO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000