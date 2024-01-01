DeHeroGame Amazing geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

$AMG, GameFi 2.0'a öncülük eden bir NFT TCG olan DeHeroGame'in yönetişim tokenidir ve toplam arzı 100.000.000'dir. $AMG oyun topluluğu içinde en büyük ihtişamı ve yönetim gücünü temsil ederek sağlam bir değer artışı gösterir. $AMG'nin çeşitli kullanım senaryoları arasında oyun içi NFT ilerlemesi, aylık üyelik aboneliği, özel etkinlik kuponu, oylama ve daha fazlası yer alır. $AMG yalnızca popüler borsalarda mevcut olmayacak, aynı zamanda gelişmiş ve sadık DeHeroGame oyuncularına ödül olarak dağıtılacaktır.