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DeHeroGame Amazing | Amg Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

DeHeroGame Amazing Hızlı Proje Tanıtımı

$AMG, GameFi 2.0'a öncülük eden bir NFT TCG olan DeHeroGame'in yönetişim tokenidir ve toplam arzı 100.000.000'dir. $AMG oyun topluluğu içinde en büyük ihtişamı ve yönetim gücünü temsil ederek sağlam bir değer artışı gösterir. $AMG'nin çeşitli kullanım senaryoları arasında oyun içi NFT ilerlemesi, aylık üyelik aboneliği, özel etkinlik kuponu, oylama ve daha fazlası yer alır. $AMG yalnızca popüler borsalarda mevcut olmayacak, aynı zamanda gelişmiş ve sadık DeHeroGame oyuncularına ödül olarak dağıtılacaktır.
DeHeroGame Amazing geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Amg Token MEXC'de

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Tokenin İngilizce adıAMG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000
AMG Fiyat HesaplayıcıDeHeroGame Amazing Satın Alma

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