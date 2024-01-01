AME Esports Night | AMEN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AME Esports Night Hızlı Proje Tanıtımı
Ekosistemimize güç veren $AMEN tokeni, ücret ödemeleri, yönetim oylamasına katılım ve ödül kazanma dahil olmak üzere birçok amaca hizmet etmektedir. $AMEN sayesinde finansal özgürlük ve inovasyona ulaşabileceğimize inanıyoruz. Borç alan, borç veren, yatırımcı veya sadece finansal teknolojiyle ilgilenen birisiyseniz, AMEN size gelişen borç verme ortamının bir parçası olma fırsatı sunuyor. Borç vermenin geleceğinin sınırsız olanaklarını keşfederken bize katılın!AME Esports Night geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAMEN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMEN
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,690,000,000,000