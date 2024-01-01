AME | AME Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AME Hızlı Proje Tanıtımı
AME Chain is the world’s first Quantum blockchain that uses quantum security to secure its cryptography - encryption, hashing and digital signatures. Whereas other blockchains use Pseudo random numbers (PRN) for these operations, AME Chain uses Quantum random numbers (QRN) generated from a laser based quantum source.AME geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAME
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAME
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000