AMD | AMD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AMD Hızlı Proje Tanıtımı
AFRO MOON DOG, hayatta kalmaya çalışan, istismara uğrayan, ihmal edilen sevimli küçük köpeklerin hayatlarını kurtarmaya başladı. Ekipler, köpekleriyle yaşayan üyelerden oluşuyor. AFRO MOON DOG üyeleri köpekleri olmadan yaşamayı hayal bile edemiyor. Yine de gerçeğin farkındalar. Acı çeken binlerce köpek hala kurtarılmayı bekliyor. AFRO MOON DOG ekibi bu köpeklere yardım etmeyi amaçlıyor.AMD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAMD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000