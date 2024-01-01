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AFRO MOON DOG, hayatta kalmaya çalışan, istismara uğrayan, ihmal edilen sevimli küçük köpeklerin hayatlarını kurtarmaya başladı. Ekipler, köpekleriyle yaşayan üyelerden oluşuyor. AFRO MOON DOG üyeleri köpekleri olmadan yaşamayı hayal bile edemiyor. Yine de gerçeğin farkındalar. Acı çeken binlerce köpek hala kurtarılmayı bekliyor. AFRO MOON DOG ekibi bu köpeklere yardım etmeyi amaçlıyor.