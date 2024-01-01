AMBO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Çığır açan bir açık dünya rol yapma oyunu olan Sheertopia, geleneksel web2 oyun unsurlarını web3 aleminin yenilikçi özellikleriyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Bu oyun, güvenli ve kapsayıcı bir ortam yaratma konusundaki kararlılığıyla öne çıkmakta ve oyun topluluğunun zorbalık, ırkçılık ve istismar da dahil olmak üzere üzere karşı karşıya olduğu problemleri çözmeye odaklanmaktadır.