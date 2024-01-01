AMBO | AMBO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AMBO Hızlı Proje Tanıtımı
Çığır açan bir açık dünya rol yapma oyunu olan Sheertopia, geleneksel web2 oyun unsurlarını web3 aleminin yenilikçi özellikleriyle kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Bu oyun, güvenli ve kapsayıcı bir ortam yaratma konusundaki kararlılığıyla öne çıkmakta ve oyun topluluğunun zorbalık, ırkçılık ve istismar da dahil olmak üzere üzere karşı karşıya olduğu problemleri çözmeye odaklanmaktadır.AMBO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAMBO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAMBO
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz42,000,000