AMA | AMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AMA Hızlı Proje Tanıtımı
Mrweb Finance, blok zinciri üzerinde güvenli ve şifreli merkeziyetsiz finansal sistemler geliştirerek finansal çözümler sunar. Soğuk cüzdan, türünün ilk örneğidir ve kullanıcıların aynı cihazda Mastercard özelliklerinden yararlanırken kripto para birimini güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanır.AMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AMA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAMA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAMA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-19
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.002 USDT
Maksimum Arz100,000,000