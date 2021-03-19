AMA | AMA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

AMA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Mrweb Finance, blok zinciri üzerinde güvenli ve şifreli merkeziyetsiz finansal sistemler geliştirerek finansal çözümler sunar. Soğuk cüzdan, türünün ilk örneğidir ve kullanıcıların aynı cihazda Mastercard özelliklerinden yararlanırken kripto para birimini güvenli bir şekilde saklamasına olanak tanır.