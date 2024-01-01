ALVA | ALVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ALVA Hızlı Proje Tanıtımı
Alvara Protocol: Varlık Yönetiminde Devrim Yaratıyor. Alvara Protocol ve ERC-BTS ( Sepet Token Standardı) ile varlık yönetiminin geleceğini deneyimleyin.ALVA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALVA Token MEXC'de
MEXC Borsası, ALVA (ALVA) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ALVA
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ALVA satın almak veya MEXC ALVA ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ALVA tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ALVA vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıALVA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıALVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000