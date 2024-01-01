Altura | ALU Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Altura Hızlı Proje Tanıtımı
Altura, Web3 oyunları oluşturmayı, ölçeklendirmeyi ve bunlardan para kazanmayı kolaylaştırır. Altura'nın API ve SDK'ları, kullanıcıların teknik karmaşıklık veya maliyetli yatırım olmadan oyun içinde NFT'ler oluşturmasına, güncellemesine ve transfer etmesine olanak tanır. Yerleşik kimlik doğrulama araçları, kullanıcıların NFT ekonomisini güvence altına alır, kullanıcıların kaydını basitleştirir ve oyuncu tabanına güven aşılar.Altura geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALU Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALU
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALU
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,330,000,000