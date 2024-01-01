Altura geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Altura, Web3 oyunları oluşturmayı, ölçeklendirmeyi ve bunlardan para kazanmayı kolaylaştırır. Altura'nın API ve SDK'ları, kullanıcıların teknik karmaşıklık veya maliyetli yatırım olmadan oyun içinde NFT'ler oluşturmasına, güncellemesine ve transfer etmesine olanak tanır. Yerleşik kimlik doğrulama araçları, kullanıcıların NFT ekonomisini güvence altına alır, kullanıcıların kaydını basitleştirir ve oyuncu tabanına güven aşılar.