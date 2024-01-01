AlpineF1TeamFanToken | ALPINE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AlpineF1TeamFanToken Hızlı Proje Tanıtımı
Alpine F1® Fan Tokeni, tüm BWT Alpine F1® Takımı taraftarları için taraftar deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış bir BEP-20 fayda tokenidir. Token, BWT Alpine F1® Team hayranlarının ekip oylama anketlerine katılmalarını, dijital koleksiyonları avlamalarını, NFT'leri satın almalarını ve hayran ödülleri veya harika deneyimlerle bağlantılı oyunlaştırma özelliklerinin keyfini çıkarmalarını sağlar.AlpineF1TeamFanToken geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıALPINE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALPINE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz40,000,000