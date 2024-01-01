ALM | ALM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ALM Hızlı Proje Tanıtımı
Alium Finance, CrossChain DeFi ve NFT ürünlerinden oluşan, iddialı bir yol haritasına sahip MultiChain DeFi ekosistemidir.ALM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALM Token MEXC'de
MEXC Borsası, ALM (ALM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ALM
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıALM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz250,000,000