MyNeighborAlice | ALICE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
MyNeighborAlice Hızlı Proje Tanıtımı
My Neighbor Alice, herkesin sanal adalar satın alıp sahip olabileceği, heyecan verici eşyalar toplayıp oluşturabileceği ve yeni arkadaşlarla tanışabileceği çok oyunculu bir blok zinciri oluşturma oyunudur.MyNeighborAlice geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALICE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALICE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALICE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000