Ali | Ali Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ali Hızlı Proje Tanıtımı
AI Protokolü, ALI Token (ALI) Yardımcı Token'i kullanır. ALI Yardımcı Token'i, AI Protokolünün yerel ERC-20 Yardımcı Token'i ve bunun üzerine kurulu merkeziyetsiz uygulamalardır. ALI Yardımcı Token'i, AI Protokolünün çeşitli katılımcılarını düzenler, teşvik eder ve ödüllendirir.Ali geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Ali Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000