Ali geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AI Protokolü, ALI Token (ALI) Yardımcı Token'i kullanır. ALI Yardımcı Token'i, AI Protokolünün yerel ERC-20 Yardımcı Token'i ve bunun üzerine kurulu merkeziyetsiz uygulamalardır. ALI Yardımcı Token'i, AI Protokolünün çeşitli katılımcılarını düzenler, teşvik eder ve ödüllendirir.