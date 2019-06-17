mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

Algorand | ALGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Algorand Hızlı Proje Tanıtımı

Algorand, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör, Gödel Ödülü sahibi, Turing Ödülü sahibi Silvio Micali tarafından yönetilen bir blockchain projesi. Proje, tanınmış VC'ler Pillar ve Union Square Ventures dahil olmak üzere yatırımcılardan 4 milyon dolarlık bir başlangıç ​​turunu başarıyla topladı. Algorand bir teşvik mekanizması sunmaz veya dijital kripto para birimleri yayınlamaz.Projenin kendisi geniş bir pazar alanına sahiptir.Blockchain'in verimliliğini artırır ve BA*'nın fikir birliği mekanizması ve kriptografik piyango gibi teknolojik yenilikler yoluyla blok zincirinin uygulama beklentilerini genişletir. Silikon Vadisi büyük bir üne sahiptir.
Algorand geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ALGO Token MEXC'de

MEXC Borsası, Algorand (ALGO) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ALGO alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Algorand satın almak veya MEXC ALGO ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Algorand tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ALGO vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıALGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-06-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.05 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000
ALGO Fiyat HesaplayıcıAlgorand Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'i İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM