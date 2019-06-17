Algorand | ALGO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Algorand Hızlı Proje Tanıtımı
Algorand, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör, Gödel Ödülü sahibi, Turing Ödülü sahibi Silvio
Micali tarafından yönetilen bir blockchain projesi. Proje, tanınmış VC'ler Pillar ve Union Square Ventures dahil olmak üzere yatırımcılardan 4 milyon dolarlık bir başlangıç turunu başarıyla topladı.
Algorand bir teşvik mekanizması sunmaz veya dijital kripto para birimleri yayınlamaz.Projenin kendisi geniş bir pazar alanına sahiptir.Blockchain'in verimliliğini artırır ve BA*'nın fikir birliği mekanizması ve kriptografik piyango gibi teknolojik yenilikler yoluyla blok zincirinin uygulama beklentilerini genişletir. Silikon Vadisi büyük bir üne sahiptir.Algorand geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıALGO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALGO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2019-06-17
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.05 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000