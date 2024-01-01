Algebra geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Algebra, projelerin diğer çığır açan özelliklerle birlikte Konsantre Likidite teknolojisini uygulamasına izin veren bir Protokoldür. Farklı zincirlerdeki QuickSwap, StellaSwap, Zyberswap, SpiritSwap, THENA, Camelot ve daha fazla DEX'e halihazırda entegre edilmiş olan Algebra, daha yüksek hacim elde etmelerine ve sermaye verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.