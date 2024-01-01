Algebra | ALGB Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Algebra Hızlı Proje Tanıtımı
Algebra, projelerin diğer çığır açan özelliklerle birlikte Konsantre Likidite teknolojisini uygulamasına izin veren bir Protokoldür. Farklı zincirlerdeki QuickSwap, StellaSwap, Zyberswap, SpiritSwap, THENA, Camelot ve daha fazla DEX'e halihazırda entegre edilmiş olan Algebra, daha yüksek hacim elde etmelerine ve sermaye verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.Algebra geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALGB Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALGB
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALGB
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz750,000,000