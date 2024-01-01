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ALEX'te, Stacks tarafından etkinleştirilen, Bitcoin üzerinde ekosistem oluşturmak isteyen geliştiricileri hedefleyen DeFi temelleri oluşturuyoruz. Bu nedenle, uzlaşma katmanı olarak Bitcoin ve akıllı sözleşme katmanı olarak Stacks ile kripto varlıklarının alım satımına, ödünç verilmesine ve ödünç alınmasına odaklanıyoruz. Bu odağın özünde, kullanıcıların bir kripto varlığını diğeriyle güvenle değiş tokuş etmesine izin veren otomatik piyasa yapıcı ("AMM") protokolü yer alır. Ocak 2022'de piyasaya sürülen Bitcoin'deki en büyük DeFi'yiz ve Bitcoin'inizi hayata geçiriyoruz.