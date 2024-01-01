ALEX Lab | ALEX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ALEX Lab Hızlı Proje Tanıtımı
ALEX'te, Stacks tarafından etkinleştirilen, Bitcoin üzerinde ekosistem oluşturmak isteyen geliştiricileri hedefleyen DeFi temelleri oluşturuyoruz. Bu nedenle, uzlaşma katmanı olarak Bitcoin ve akıllı sözleşme katmanı olarak Stacks ile kripto varlıklarının alım satımına, ödünç verilmesine ve ödünç alınmasına odaklanıyoruz. Bu odağın özünde, kullanıcıların bir kripto varlığını diğeriyle güvenle değiş tokuş etmesine izin veren otomatik piyasa yapıcı ("AMM") protokolü yer alır.
Ocak 2022'de piyasaya sürülen Bitcoin'deki en büyük DeFi'yiz ve Bitcoin'inizi hayata geçiriyoruz.ALEX Lab geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALEX Token MEXC'de
MEXC Borsası, ALEX Lab (ALEX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de ALEX
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak ALEX Lab satın almak veya MEXC ALEX ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için ALEX Lab tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen ALEX vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıALEX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALEX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000