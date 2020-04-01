Aleph.im | ALEPH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aleph.im Hızlı Proje Tanıtımı
Aleph. Im, merkeziyetsiz gelecek için merkeziyetsiz bir ağdır: blok zinciri üzerinde bir katman 2 ağı, merkeziyetsiz güvenli bir bulut bilişim ağı ve merkeziyetsiz mesajlaşma ve analiz için bir platformdur.Aleph.im geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ALEPH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıALEPH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıALEPH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-04-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000