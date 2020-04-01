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Aleph. Im, merkeziyetsiz gelecek için merkeziyetsiz bir ağdır: blok zinciri üzerinde bir katman 2 ağı, merkeziyetsiz güvenli bir bulut bilişim ağı ve merkeziyetsiz mesajlaşma ve analiz için bir platformdur.