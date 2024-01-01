AL | AL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AL Hızlı Proje Tanıtımı
ArchLoot, olağanüstü oynanışı ve NFT varlıklarının arkasındaki benzersiz altyapısıyla tüm gamefi dinamiklerini değiştirmeye çalışan bir UGC oyna kazan oyunudur. Temel olarak bir oyuncu, farklı parçalarla (çeşitli nadirlik, istatistik, görünüm ve becerilere sahip NFT'ler) kendi profilini bir araya getirir ve ardından maceraya başlar.AL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAL
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz1,000,000,000