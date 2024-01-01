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ArchLoot, olağanüstü oynanışı ve NFT varlıklarının arkasındaki benzersiz altyapısıyla tüm gamefi dinamiklerini değiştirmeye çalışan bir UGC oyna kazan oyunudur. Temel olarak bir oyuncu, farklı parçalarla (çeşitli nadirlik, istatistik, görünüm ve becerilere sahip NFT'ler) kendi profilini bir araya getirir ve ardından maceraya başlar.