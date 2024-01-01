Aki Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Aki, Web3'ün en kapsamlı veri odaklı fenomen ağını şekillendiriyor ve kullanıcıların zincir üstü tanıtım katkılarının izlenmesine ve referans tabanlı bağıntısal grafiklerin haritalanmasına öncülük ediyor.