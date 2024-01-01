Aki Protocol | AKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Aki Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
Aki, Web3'ün en kapsamlı veri odaklı fenomen ağını şekillendiriyor ve kullanıcıların zincir üstü tanıtım katkılarının izlenmesine ve referans tabanlı bağıntısal grafiklerin haritalanmasına öncülük ediyor.Aki Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAKI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000