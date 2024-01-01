AiAkitaX | AIX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AiAkitaX Hızlı Proje Tanıtımı
Sadakat ve güvenliğin bir araya geldiği AiAkitaX ile göksel bir yolculuğa çıkın. Vizyonları, AiX'in yenilikçi gücüyle korunan sadık bir topluluğu teşvik ederek işlemlerin ötesine geçen bir oyun ekosistemi oluşturmaktır.AiAkitaX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000,000