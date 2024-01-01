AIWLD | AIWLD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIWLD Hızlı Proje Tanıtımı
Blok zinciri teknolojisinin merkeziyetsiz, kurcalamaya karşı korumalı özelliklerini yapay zekanın (AI) veri işleme yetenekleri ve akıllı karar verme süreçleriyle birleştirerek özgünlük, gelişmiş işlevsellik ve otomasyon sağlar.AIWLD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIWLD Token MEXC'de
MEXC Borsası, AIWLD (AIWLD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AIWLD
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AIWLD satın almak veya MEXC AIWLD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AIWLD tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AIWLD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAIWLD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIWLD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz43,000,000