AIT Protocol | AITPROTOCOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIT Protocol Hızlı Proje Tanıtımı
AIT Protocol, Web3 veri altyapısı alanında bir önder olarak durmakta ve verilerin yorumlanmasına ve yapay zeka modellerinin eğitimine önemli bir vurgu yapmaktadır. Bu yenilikçi protokol, uluslararası sınırları aşan merkeziyetsiz bir işgücü piyasası oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanmaktadır. Bu benzersiz piyasa ekosisteminde katılımcılar, kripto ekonomisi ilkeleri aracılığıyla teşvik edilmekte ve yalnızca uluslararası ödeme anlaşmalarının hızlılığını değil, aynı zamanda en üst düzeyde güven ve güvenliğe de sahip olmaktadır.
AITPROTOCOL ayrıca Bittensor ağında matematik, mantık ve veri analizine odaklanan 'Einstein AIT' adlı bir alt ağ işletmektedir. Yapay zeka alt ağı, tüm Bittensor ağının yanıt doğruluğunu optimize etmektir. Bunu, dil modelinin benzersiz Python ortamlarında otonom olarak kod yazmasını, test etmesini ve yürütmesini sağlayarak başarıyoruz.AIT Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAITPROTOCOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000