AIT Protocol geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AIT Protocol, Web3 veri altyapısı alanında bir önder olarak durmakta ve verilerin yorumlanmasına ve yapay zeka modellerinin eğitimine önemli bir vurgu yapmaktadır. Bu yenilikçi protokol, uluslararası sınırları aşan merkeziyetsiz bir işgücü piyasası oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünden yararlanmaktadır. Bu benzersiz piyasa ekosisteminde katılımcılar, kripto ekonomisi ilkeleri aracılığıyla teşvik edilmekte ve yalnızca uluslararası ödeme anlaşmalarının hızlılığını değil, aynı zamanda en üst düzeyde güven ve güvenliğe de sahip olmaktadır. AITPROTOCOL ayrıca Bittensor ağında matematik, mantık ve veri analizine odaklanan 'Einstein AIT' adlı bir alt ağ işletmektedir. Yapay zeka alt ağı, tüm Bittensor ağının yanıt doğruluğunu optimize etmektir. Bunu, dil modelinin benzersiz Python ortamlarında otonom olarak kod yazmasını, test etmesini ve yürütmesini sağlayarak başarıyoruz.