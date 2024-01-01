Solidus Ai Tech geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Solidus, çevreye duyarlı, son teknoloji ürünü, 8.000 metrekarenin üzerinde bir alana yayılan Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) Veri Merkezini başarıyla inşa etmiştir. Bu tesis, stratejik olarak Avrupa'da son derece güvenli bir konumda yer almaktadır. Bu olağanüstü başarı ile bağlantılı olarak Solidus, AITECH olarak bilinen dünyanın öncü deflasyonist yapay zeka altyapısı yardımcı tokenini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu token, Hizmet Olarak Yapay Zeka (AIaaS), Hizmet Olarak Blok Zinciri (BaaS) lisanslamak ve Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) platformu aracılığıyla HPC kaynaklarına erişmek için bir ödeme aracı olarak hizmet verecektir.