Solidus Ai Tech | AITECH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Solidus Ai Tech Hızlı Proje Tanıtımı
Solidus, çevreye duyarlı, son teknoloji ürünü, 8.000 metrekarenin üzerinde bir alana yayılan Yüksek Performanslı Hesaplama (HPC) Veri Merkezini başarıyla inşa etmiştir. Bu tesis, stratejik olarak Avrupa'da son derece güvenli bir konumda yer almaktadır. Bu olağanüstü başarı ile bağlantılı olarak Solidus, AITECH olarak bilinen dünyanın öncü deflasyonist yapay zeka altyapısı yardımcı tokenini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu token, Hizmet Olarak Yapay Zeka (AIaaS), Hizmet Olarak Blok Zinciri (BaaS) lisanslamak ve Hizmet Olarak Altyapı (IaaS) platformu aracılığıyla HPC kaynaklarına erişmek için bir ödeme aracı olarak hizmet verecektir.Solidus Ai Tech geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAITECH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAITECH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000