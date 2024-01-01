AI Super App | AIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AI Super App Hızlı Proje Tanıtımı
Silense, oyun içi varlık alım satımı için bir Metaverse oyun platformudur.AI Super App geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıSilense
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz2,100,000,000,000,000