AI Pepe King geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

2024 = AI + PEPE = AIPEPE. AI PEPE KING, Polygon (Matic) & CKB (RGB++) üzerindeki en büyük Yapay Zeka Meme Topluluğu olmayı hedeflemektedir. Wagmi, Chain With'ten AI Customer Servive (ChatGPT üzerinde eğitilmiş) ve AIPEPE Dream Lottery'yi geliştirmek için 10 Milyon Dolar değerinde yatırım aldı. Bu iki ürünün geliri $AIPEPE Geri Alım ve Yakımı için kullanılacak.