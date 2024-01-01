AI Pepe King | AIPEPE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AI Pepe King Hızlı Proje Tanıtımı
2024 = AI + PEPE = AIPEPE. AI PEPE KING, Polygon (Matic) & CKB (RGB++) üzerindeki en büyük Yapay Zeka Meme Topluluğu olmayı hedeflemektedir. Wagmi, Chain With'ten AI Customer Servive (ChatGPT üzerinde eğitilmiş) ve AIPEPE Dream Lottery'yi geliştirmek için 10 Milyon Dolar değerinde yatırım aldı. Bu iki ürünün geliri $AIPEPE Geri Alım ve Yakımı için kullanılacak.AI Pepe King geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIPEPE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIPEPE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz420,689,999,999,999