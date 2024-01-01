AIPAY | AIPAY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIPAY Hızlı Proje Tanıtımı
Yapay zeka tabanlı alım satım için ödeme altyapısı oluşturuyoruz. Yapay zeka üreticilerinin ödemeleri kabul etmelerine ve uygulamalarının, ajanlarının ve GPT'lerinin kullanımını yönetmelerine yardımcı oluyoruz.AIPAY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIPAY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIPAY
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAIPAY
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000