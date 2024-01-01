AIPANDORA | AIPANDORA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIPANDORA Hızlı Proje Tanıtımı
AIpandora Network, DeepL'in Ethereum geliştirme deneyimini Pandora Labs'ın ERC-404 standardındaki yeniliğiyle birleştirerek katman 1 hızı ve ölçeklenebilirliğe sahip blok zinciri çözümleri sunuyor.AIPANDORA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIPANDORA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIPANDORA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAIPANDORA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000