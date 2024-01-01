AIPAD | AIPAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIPAD Hızlı Proje Tanıtımı
AIPad, günlük yatırımcılara bir sonraki büyük olayın bir parçası olma fırsatı sağlayan, en yeni yapay zeka girişimlerine erişimi demokratikleştirmeye adanmış merkeziyetsiz bir launchpad'dir.AIPAD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIPAD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIPAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIPAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000