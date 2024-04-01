END OF DARKNESS | AINVDIA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
END OF DARKNESS Hızlı Proje Tanıtımı
END OF DARKNES, strateji geliştirerek hayatta kalma becerilerinin geliştirildiği, kişisel özgüveninizi oyun platformuna yansıtan sadık bir zombi savaş oyunudur. NFT koleksiyonlarına sahip olabilir ve puanlarınızı AINVDIA'ya dönüştürebilirsiniz.END OF DARKNESS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AINVDIA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAINVDIA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuVarlık yatırılamıyor
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000