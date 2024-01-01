Ains domains | AINS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ains domains Hızlı Proje Tanıtımı
AINS, kriptoda yapay zeka için özel .ai alan adlarıyla web3'te devrim yaratıyor ve yenileme ücreti olmadan kalıcı sahiplik sunuyor. Sorunsuz DApp entegrasyonu, web2 ve web3 arasında köprü kuran yenilikçi 'Kayıt' özelliği ve sıfır ücretli pazar yeri ile kullanıcı deneyimini geliştiriyor.Ains domains geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAINS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAINS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000