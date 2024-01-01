Ains domains geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

AINS, kriptoda yapay zeka için özel .ai alan adlarıyla web3'te devrim yaratıyor ve yenileme ücreti olmadan kalıcı sahiplik sunuyor. Sorunsuz DApp entegrasyonu, web2 ve web3 arasında köprü kuran yenilikçi 'Kayıt' özelliği ve sıfır ücretli pazar yeri ile kullanıcı deneyimini geliştiriyor.