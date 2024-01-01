AI Network | AIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AI Network Hızlı Proje Tanıtımı
AI Network, Web3 çağında "Yapay Zeka için İnternet" olmayı amaçlıyor ve bireylerin sorunsuz bir şekilde yapay zeka yaratabilecekleri ve yapay zeka ile etkileşim kurabilecekleri, işbirliğini teşvik edebilecekleri ve insan deneyimini geliştirebilecekleri bir platform sunuyor.AI Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıAIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz700,000,000