Mind Matrix | AIMX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Mind Matrix Hızlı Proje Tanıtımı
Merkezi olmayan finans (DeFi) çözümleri için sorunsuz ve akıllı kod üretimi amacıyla yapay zekayı blok zinciri teknolojisiyle birleştiren öncü proje M Matrix'e hoş geldiniz. M Matrix'in merkezinde, DeFi geliştirmede devrim yaratan ve kullanıcıları benzersiz yeteneklerle güçlendiren yapay zeka destekli kod üretici bulunmaktadır.Mind Matrix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIMX Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıAIMX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıAIMX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000,000