Mind Matrix geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Merkezi olmayan finans (DeFi) çözümleri için sorunsuz ve akıllı kod üretimi amacıyla yapay zekayı blok zinciri teknolojisiyle birleştiren öncü proje M Matrix'e hoş geldiniz. M Matrix'in merkezinde, DeFi geliştirmede devrim yaratan ve kullanıcıları benzersiz yeteneklerle güçlendiren yapay zeka destekli kod üretici bulunmaktadır.