AIMEMES | AIMEMES Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
AIMEMES Hızlı Proje Tanıtımı
Kripto sanatını ve eğlence kavramını geliştirmeye adanmış yenilikçi bir token ve aynı zamanda dijital varlıkların yeni trendine öncülük eden benzersiz konsepttir.AIMEMES geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
AIMEMES Token MEXC'de
MEXC Borsası, AIMEMES (AIMEMES) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de AIMEMES
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak AIMEMES satın almak veya MEXC AIMEMES ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için AIMEMES tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen AIMEMES vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıAIMEMES
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıAIMEMES
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz302,809,200,000,000